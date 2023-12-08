Белоруссия повысила экспортные цены на сгущенное молоко для России

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии снова повысило минимальные экспортные цены на сгущенное молоко (сливки), которое поставляется в Россию. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

С 7 декабря минимальная экспортная цена сгущенного молока (сливок) жирностью более 1,5% повышена с 305 рублей до 310 рублей за 1 кг.

Действующие с 25 ноября экспортные цены на масло не изменились: жирностью 80% и более - 550 российских рублей за 1 кг, жирностью от 72% до 80% - 500 рублей за 1 кг.

Действующие цены на иную молочную продукцию и мясо крупного рогатого скота при поставках в Россию также сохранены на прежнем уровне.

Минсельхозпрод с июня 2022 года устанавливает минимальные экспортные цены на ряд продовольственных товаров в зависимости от определенного рынка сбыта: для России, для стран ЕАЭС (кроме России), для стран СНГ (кроме стран ЕАЭС и Азербайджана) и Грузии, для Азербайджана, для стран вне СНГ (кроме Грузии).