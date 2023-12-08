Глава "Молдовагаза" заявил, что только компания вправе разбираться с долгом за газ

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Вопрос исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" может решаться только наблюдательным советом "Молдовагаза", заявил председатель правления Вадим Чебан телеканалу Vocea Basarabiei.

"Исторический долг существует, его сумма составляет $709 млн. В отчетах "Молдовагаза", в которых он указан, ничего не изменилось. На сегодня у компании нет таких средств, чтобы она смогла погасить этот долг. Наблюдательный совет АО "Молдовагаз" - единственная платформа, на которой может быть решен вопрос исторического долга компании перед "Газпромом"", - считает Чебан.

По его словам, в ситуации по историческому долгу в наблюдательном совете сохранился статус-кво, потому как представители российского концерна не голосовали за утверждение отчета аудита долга.

"В вопросе погашения исторического долга "Газпрому" необходимо смотреть на долги дебиторов, которые существуют перед "Молдовагазом". Но их все равно недостаточно, чтобы погасить всю сумму. Могут рассматриваться различные варианты, включая и несостоятельность компании. Можно продать офис компании, чтобы вырученными деньгами погашать этот долг, но их тоже не хватит", - отметил Чебан.

Он сообщил, что все активы "Молдовагаза", включая и здание на улице Пушкина в центре Кишинева, оцениваются в 12 млрд леев ($670 млн по текущему курсу - ИФ).

При этом Чебан отметил, что все решения наблюдательного совета принимаются консенсусом.

"Если представители "Газпрома" или правительство Молдавии выступают против, то консенсуса нет, и никакого решения не может быть принято", - заключил он.

В 2021 году власти республики договорились с "Газпромом" о проведении аудита исторического долга Кишинева за газ. Выбранные Молдавией без координации с "Газпромом" консультанты поставили под сомнение $709 млн долга, а чиновники страны выразили готовность оплатить лишь $9 млн. "Молдовагаз" и "Газпром" не признали результаты аудита.