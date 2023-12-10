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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Президенты Венесуэлы и Гайаны могут встретиться в четверг

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президенты Венесуэлы Николас Мадуро и Гайаны Ирфаан Али могут в четверг провести встречу, чтобы обсудить разногласия между их странами вокруг региона Эссекибо, сообщил телеканал France 24.

Разногласия вызывают озабоченность в регионе, страны которого призывают конфликтующие стороны избежать эскалации ситуации. Так президент Бразилии Лула да Силва в субботу призвал Мадуро воздержаться от "односторонних мер", которые могли бы обострить пограничный спор.

Канцелярия бразильского президента сообщила, что "Лула подчеркнул важность недопущения односторонних мер, которые могли бы обострить ситуацию", и предупредил о растущей обеспокоенности в связи с этим в странах региона.

Проведение встречи венесуэльского и гайанского лидеров запланирована в Сент-Винсенте и Гренадинах под эгидой Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна.

В 1899 году, когда Гайана была британской колонией, международные третейские судьи провели границы, по которым Эссекибо, который Венесуэла всегда считала своим, отошел британской короне. В настоящее время Венесуэла считает, что спор можно урегулировать с помощью Женевских соглашений 1966 года. Документ подразумевает создание смешанной комиссии, которая должна найти решение территориального вопроса.

Кризис между Венесуэлой и Гайаной обострился в последние годы, после открытия нефтегазовых месторождений в гайанских территориальных водах, на которые претендует и Венесуэла. В частности, Каракас выступает против выдачи Джорджтауном нефтяным компаниям разрешений на бурение в этих водах.

3 декабря состоялся референдум, на котором граждане Венесуэлы высказались за присоединение Эссекибо к стране. После этого в Гайане начали готовиться к возможному вторжению Венесуэлы.

Венесуэла Николас Мадуро Гайана
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