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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:02

ЕС включил в список террористов двух командиров военного крыла ХАМАС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Совет Евросоюза добавил к списку лиц, причисляемых к террористам, двух руководителей "Бригады Иззеддина аль-Кассама" - боевого крыла террористического движения ХАМАС.

Это командующий "бригадами" Мохаммед Дейф и заместитель командующего Марван Исса, говорится в коммюнике совета.

"Это решение является частью реакции Европейского союза на угрозу, исходящую от ХАМАС, и на его жестокие и неизбирательные террористические атаки против Израиля 7 октября 2023 года. Эти санкции действуют с сегодняшнего дня", - говорится в документе.

Решение предусматривает заморозку денежных средств и других финансовых активов террористов в государствах-членах ЕС. Операторам Евросоюза запрещено предоставлять им средства и экономические ресурсы.

Соответствующие правовые акты опубликованы в "Официальном журнале" Европейского союза.

Евросоюз ХАМАС Израиль Мохаммед Дейф Марван Исса
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