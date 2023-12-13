Военный бюджет НАТО В 2024 году вырастет на 12%

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Совет НАТО объявил, что государства-участники альянса согласовали гражданский и военный бюджеты НАТО на 2024 год, увеличив их на 18,2% и 12% соответственно по сравнению с 2023 годом.

"Гражданский бюджет установлен на уровне 438,1 млн евро, а военный бюджет - на уровне 2,03 млрд евро, что представляет собой рост на 18,2% и 12% соответственно по сравнению с 2023 годом", - сообщается в коммюнике, опубликованном на сайте штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

"Совместное финансирование демонстрирует солидарность и коллективную волю союзников. В неспокойные времена нам это нужно больше, чем когда-либо", - прокомментировал эти решения заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.

Он отметил, что увеличение и расширение использования общего финансирования НАТО позволяет странам-союзницам "более эффективно решать общие проблемы безопасности".

Гражданский бюджет НАТО обеспечивает средства на персонал, оперативные расходы и программные расходы штаб-квартиры НАТО и ее международного персонала.

Военный бюджет покрывает операционные расходы штабов командной структуры НАТО, миссий и операций по всему миру.

Третьим основным элементом общего финансирования НАТО является Программа инвестиций в безопасность НАТО (NSIP), которая охватывает крупные инвестиции в строительство и системы командования и управления.

"Потолок NSIP на 2024 год составляет 1,3 млрд евро, что на 30% больше, чем в 2023 году", - отмечается в документе.

"НАТО стремится обеспечивать безопасность эффективным, прозрачным и финансово ответственным способом", - заявляют в Брюсселе.