Президенты Венесуэлы и Гайаны проведут переговоры на фоне споров по поводу Эссекибо

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Лидеры Венесуэлы и Гайаны Николас Мадуро и Ирфаан Али в четверг проведут встречу с целью снижения напряженности в отношениях между странами на фоне территориального спора вокруг региона Эссекибо.

"У меня есть мандат национальной ассамблеи Гайаны, которая единогласно приняла решение о том, что сухопутная граница не является вопросом для двустороннего обсуждения, и решение этой ситуации находится в руках Международного суда", - заявил Али в среду.

Али также подтвердил, что "Гайана будет полностью уважать" решение Международного суда.

Ранее на этой неделе Мадуро также сообщил о готовности принять участие в этой встрече.

"Я выступаю за прямой диалог, я всегда предлагал это, поскольку верю в искренний разговор, взаимопонимание и мирное сосуществование двух народов. Я прибуду на эту встречу, поскольку имею мандат, данный мне народом Венесуэлы", - написал Мадуро в соцсети Х.

"Позиция нашей страны всегда заключалась в том, чтобы вести диалог с Гайаной ради практического урегулирования имеющихся противоречий мирным, приемлемым для обеих сторон способом". - отметил он.

Встреча президентов Венесуэлы и Гайаны пройдет на островах Сент-Винсент и Гренадины.

В 1899 году, когда Гайана была британской колонией, международные третейские судьи провели границы, по которым регион Эссекибо, который Венесуэла всегда считала своим, отошел британской короне. В настоящее время Венесуэла считает, что единственным средством для урегулирования спора являются Женевские соглашения 1966 года. Документ подразумевает создание смешанной комиссии, которая должна найти решение территориальному вопросу.

Кризис между Венесуэлой и Гайаной обострился в последние годы после открытия нефтегазовых месторождений в гайанских территориальных водах, на которые претендует и Венесуэла. В частности, Каракас выступает против выдачи Джорджтауном нефтяным компаниям разрешений на бурение в этих водах.

3 декабря состоялся референдум, на котором граждане Венесуэлы высказались за присоединение Эссекибо к стране. После этого в Гайане начали готовиться к возможному вторжению Венесуэлы.

Разногласия Венесуэлы и Гайаны вызывают обеспокоенность в регионе, страны которого призывают конфликтующие стороны избежать эскалации ситуации. Так, президент Бразилии Лула да Силва призвал Мадуро воздержаться от "односторонних мер", которые могли бы обострить пограничный спор.

Канцелярия бразильского президента сообщила, что "Лула подчеркнул важность недопущения односторонних мер, которые могли бы обострить ситуацию", и предупредил о растущей обеспокоенности в связи с этим в странах региона.