На севере и западе Мьянмы продолжаются бои военных и повстанцев

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Боевые действия между военными Мьянмы и группировками повстанцев не утихают, несмотря на заключенное на прошлой неделе при посредничестве КНР временное прекращение огня, сообщают западные СМИ.

"Армия Аракана", входящая наряду с "Армией национального демократического альянса Мьянмы" и "Армией национального освобождения Таанг" в антиправительственный альянс, заявила, что вела на этой неделе бои с военными на острове Рамри, который находится у юго-западного побережья Мьянмы в штате Ракхайн.

Ополченцы заявили, что захватили военное снаряжение, но не стали уточнять детали. По их словам, военные задействовали против "Армии Аракана" авиацию и ВМС.

СМИ отмечают, что Китай планирует построить глубоководный порт на этом острове возле города Кьяукпью, который служил бы ему воротами в Индийский океан. Порт стал бы центральным элементом "Экономического коридора Китай-Мьянма" (CMEC) - важного связующего звена инициативы КНР "Один пояс - один путь" в Юго-Восточной Азии. Однако из-за сложной ситуации в штате Ракхайн создание порта и свободной экономической зоны приостановили.

Между тем "Армия Аракана" объявила, что на прошлой неделе отбила у военных три базы в соседнем штате Чин у границы с Бангладеш.

Также в минувшую субботу "Армия национального освобождения Таанг" захватила город Намсан на севере штата Шан.

В свою очередь TRT World передает, что "Армия национального демократического альянса Мьянмы" заняла важный для торговли КПП на границе с КНР, находящийся в самоуправляемой зоне Кокан в штате Шан. Это уже пятый пограничный переход, захваченный повстанцами с начала наступления в октябре.

Телеканал напоминает, что в этой зоне, населенной народностью кокан (мьянманскими китайцами), действует в серьезных масштабах организованная преступность, в том числе в сфере кибермошенничества, под контролем китайских инвесторов и в сотрудничестве с полевыми командирами. Однако власти КНР за последние недели начали кампанию против организованной преступности: тысячи человек репатриировали в Китай, причем многие из них были вовлечены в незаконную деятельность не по своей воле.

27 октября альянс антиправительственных группировок начал масштабное наступление на северо-востоке Мьянмы в штате Шан, граничащем с КНР. Бои также шли в штате Ракхайн, в штатах Кая и Карен на границе с Таиландом, в центральной области Сикайн. Повстанцы захватили более 200 военных объектов, несколько городов в Шане и Ракхайне.

Мьянма играет важную роль в реализации инициативы КНР "Один пояс - один путь" в Юго-Восточной Азии. В частности, планируется создание крупной железнодорожной ветки между китайской провинцией Юньнань и Кьяукпью на юго-западном побережье Мьянмы.