В Киргизии задумались о введении английского права

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Киргизия рассматривает вопрос введения английской правовой системы, заявил на Народном курултае президент страны Садыр Жапаров.

"Мы рассматриваем аспект введения английского права. Это необходимый шаг, если мы хотим выйти на международный рынок инвестиций", - сказал он.

По его словам, в будущем необходимо создать возможность привлечения инвестиций через фондовый рынок для финансирования национальных проектов и проектов развития, таких как гидроэлектростанции и промышленные объекты.

"Граждане и внешние инвесторы имеют возможность инвестировать в строительство крупных объектов. Для крупных инвестиций в первую очередь необходимо наличие справедливых судов", - отметил Жапаров.

Он призвал к дружественному отношению к инвесторам.

"Мы не должны рассматривать их как врагов, пытающихся захватить страну или нашу землю, - заявил президент. - Цель каждого инвестора - получить прибыль. Каждый инвестор, выполняя свою работу, также дает общий полезный результат для общества. Каждый из нас должен оказывать инвесторам как можно больше поддержки. Если будут построены предприятия, будут созданы рабочие места для местного населения, что будет способствовать улучшению жизни людей".

Он также отметил, что в Киргизии "ведется непримиримая борьба с организованными преступными группировками", и пообещал, что "беспощадная борьба с коррупцией будет продолжаться и усиливаться".

По его словам, из-за коррупции Киргизия почти 30 лет не развивалась, богатыми стали лишь отдельные люди, а простой народ жил в нищете. "В настоящее время антикоррупционные меры идут полным ходом. Миллиарды долларов возвращаются в государственную казну", - заявил Жапаров.

Он отметил, что отсутствие организованной преступности является важным показателем цивилизованного государства. "Ни один инвестор не будет вкладывать деньги в страну с криминальными элементами. Кроме того, некоторые чиновники по-прежнему препятствуют работе инвесторов, занимаются взяточничеством и лоббированием. Все эти явления вредят имиджу страны", - подчеркнул Жапаров.