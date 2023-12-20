Армия обороны Израиля за сутки атаковала более 300 объектов ХАМАС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Израильские военные за минувшие сутки нанесли удары по более чем 300 целям палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила в среду Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ в телеграм-канале.

По данным The Times of Israel, в результате ударов ВВС и ВМС за прошедший день погибли десятки боевиков ХАМАС, а также разрушена инфраструктура группировки.

Издание со ссылкой на израильских военных сообщает, что ЦАХАЛ также нанес удары по объектам ливанского движения "Хезболла" на юге Ливана на фоне продолжающихся пограничных стычек с группировкой.

Накануне издание The Jerusalem Post со ссылкой на заявление президента страны Ицхага Герцога сообщило, что Израиль выражает готовность к очередной гуманитарной паузе в секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников. Издание передает, что в анклаве все еще находятся в заложниках не менее 129 израильтян и граждан других стран, захваченных в ходе атаки ХАМАС на Израиль 7 октября.

Президент Израиля также заявил, что количество грузовиков, пересекающих ежедневно границу сектора Газа, можно утроить, если "решить бюрократические разногласия с партнерами Израиля". По его словам, в настоящее время ежедневно на границе проверки проходят 200 грузовиков.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления и боевые действия возобновились 1 декабря.