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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

В бюджете Азербайджана на 2024 год 17,4% расходов придется на оборону

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Расходы на оборону и национальную безопасность в госбюджете Азербайджана на 2024 год составят 6 млрд 421 млн 47,42 тысячи манатов ($3,777 млрд по текущему курсу). Удельный вес этих расходов в госбюджете составляет 17,4%. По сравнению с 2023 годом расходы по этой статье госбюджета увеличатся на 6%.

Закон о бюджете на 2014 год подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Закон официально опубликован.

Расходы на вооруженные силы в госбюджете на 2024 год предусмотрены на уровне 2 млрд 465,55 млн манатов ($1,45 млрд), на нацбезопасность - 413,4 млн манатов ($243,2 млн), на пограничную службу - 487,7 млн манатов ($268,9 млн).

Кроме этого, расходы на проекты и мероприятия специального оборонного назначения на 2024 год предусмотрены в размере 3 млрд манатов ($1,76 млрд), остальное - на другие цели.

Ильхам Алиев Азербайджан
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