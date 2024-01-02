Власти Абхазии не намерены требовать лишения гражданства РФ представителей НКО

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Администрация президента Абхазии опровергла распространенные на оппозиционных интернет-ресурсах сообщения о том, что власти республики готовят для передачи Москве списки членов некоммерческих организаций (НКО) для лишения их гражданства РФ.

"Руководство и государственные органы управления Абхазии не обладают полномочиями решения вопросов лишения гражданства других государств. Таким образом, очевидно, что подобные сообщения никоим образом не соответствуют действительности и преследуют цели по дестабилизации обстановки в стране", - говорится в заявлении.

Авторы заявления призвали соблюдать этические нормы и уважать репутацию других людей.

Как говорится в заявлении, "руководство Абхазии всегда придерживается принципов защиты прав граждан и соблюдения закрепленных в Конституции законодательных норм, включающих поддержку свободы и развития некоммерческих организаций".

Ранее министр иностранных дел республики Инал Ардзинба заявил об ужесточении контроля за деятельностью международных НКО в республике. Глава МИД считает, что некоторые западные организации пытаются влиять через НКО на внешнюю и внутреннюю политику в Абхазии.

20 ноября президент республики Аслан Бжания по предложению МИД, подписал указ о регулировании деятельности международных НПО в Абхазии. Документ обязал неправительственные организации отчитываться обо всех планируемых мероприятиях, о том, какие абхазские организации планируется привлечь к их реализации, а также объемах финансирования.