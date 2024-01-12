СМИ узнали о согласии Брюсселя на уступки Венгрии в вопросе финансирования Киева

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Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Европейские дипломаты разработали компромиссное решение, которое сможет преодолеть блокаду Венгрией макрофинансовой помощи Украине до 2027 года, пишет портал Euractiv.

"Мы поддерживаем диалог (с Венгрией), и это позитивный аспект", - приводит близкое к институтам ЕС интернет-издание слова неназванного чиновника, причастного к переговорам с Будапештом.

По данным Euractiv, должностные лица Евросоюза отмечают, что Брюссель может согласиться с идеей пересмотра в 2025 году программы помощи Украине на 2024-2027 годы с учетом оценки того, как используются деньги европейских налогоплательщиков и выполняются ли условия, поставленные Киеву под финансовую помощь.

Такая ревизия должна позволить в будущем году венгерскому премьеру Виктору Орбану, наложившему вето на декабрьском саммите ЕС 2023 года на решение о выделении Украине 50 млрд евро в рамках пересматриваемого бюджета Евросоюза, вновь выразить в случае необходимости свое несогласие с финансированием Киева.

Кроме того, сообщает портал со ссылкой на свои европейские источники, допускается предложить механизм "экстренного торможения", который может быть активирован любым государством-членом ЕС в случае возникновения обеспокоенностей относительно выделенного финансирования.

Euractiv напоминает, что постпреды стран Евросоюза согласовали 10 января частичный мандат на переговоры Совета ЕС с Европейским парламентом по пакету для Украины на 50 млрд евро, хотя Будапешт и не снял своей угрозы вновь выдвинуть вето на специальном саммите ЕС 1 февраля, который предпримет новую попытку пересмотра долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы с учетом многомиллиардной помощи Украине до 2027 года.

В изначальном предложении Еврокомиссии по четырехлетнему пакету для Украины предполагалось выделить 17 млрд евро в виде субсидий и 33 млрд евро кредитами.

Венгрия, как пишет Euractiv, заявила, что сможет одобрить такое финансирование в случае, если пакет в 50 млрд евро будет разделен на четыре пакета по 12,5 млрд евро с ежегодным принятием решения по ним.

Совет ЕС объявил 10 января, что Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) одобрил частичный переговорный мандат по новому "инструменту для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины".

В коммюнике совета, опубликованном в Брюсселе, пояснялось, что "Украинский фонд объединит бюджетную помощь Украине со стороны ЕС в один единый инструмент, обеспечивая последовательную, предсказуемую и гибкую поддержку Украины на период 2024-2027 годов".

В документе уточнялось, что "частичный переговорный мандат совета не включает вопросы, связанные с бюджетом, в частности, общий объем инструмента и долю грантов и кредитов", что будет зависеть от окончательного результата переговоров по пересмотру многолетнего финансового плана на 2021-2027 годы.