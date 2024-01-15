В Баку на месте взрыва нашли седьмого погибшего

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Баку из-под завалов мебельного цеха, где днем произошел взрыв, извлекли седьмого погибшего, сообщили "Интерфаксу" в МЧС Азербайджана.

Ранее сообщалось о шести погибших. Поисково-спасательные работы на месте продолжаются.

Взрыв произошел в Бинагадинском районе в цехе, расположенном недалеко от улицы Абая Кунанбаева. После взрыва начался пожар. Сообщалось о 24 пострадавших, 23 из которых были доставлены в больницу.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности повлекшее смерть двух и более лиц по неосторожности) и 314.3 (халатность повлекшее смерть двух и более лиц) УК Азербайджана.