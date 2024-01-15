Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:00

В Баку на месте взрыва нашли седьмого погибшего

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Баку из-под завалов мебельного цеха, где днем произошел взрыв, извлекли седьмого погибшего, сообщили "Интерфаксу" в МЧС Азербайджана.

Ранее сообщалось о шести погибших. Поисково-спасательные работы на месте продолжаются.

Взрыв произошел в Бинагадинском районе в цехе, расположенном недалеко от улицы Абая Кунанбаева. После взрыва начался пожар. Сообщалось о 24 пострадавших, 23 из которых были доставлены в больницу.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности повлекшее смерть двух и более лиц по неосторожности) и 314.3 (халатность повлекшее смерть двух и более лиц) УК Азербайджана.

МЧС Баку Азербайджан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Завершена активная фаза операции Израиля на севере сектора Газа

Завершена активная фаза операции Израиля на севере сектора Газа

Brent подешевела до $77,49 за баррель

De Beers снизила цены на 10% на первой торговой сессии года ради оживления спроса

De Beers снизила цены на 10% на первой торговой сессии года ради оживления спроса

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Нападения в Раанане признаны терактом

Нападения в Раанане признаны терактом

Большинство экономистов ждут ослабления мировой экономики в 2024 году

Большинство экономистов ждут ослабления мировой экономики в 2024 году

ФРС США получила рекордный убыток в 2023 году из-за роста процентных расходов

ФРС США получила рекордный убыток в 2023 году из-за роста процентных расходов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });