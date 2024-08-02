Власти Казахстана отвергнут петицию об отмене единого часового пояса

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Рабочая группа при Министерстве торговли и интеграции Казахстана намерена отказать в удовлетворении петиции граждан о возврате часовых поясов, действовавших в республике до марта 2024 года.

"Я сейчас озвучиваю предварительное решение Министерства торговли и интеграции, оно звучит как отказать в удовлетворении петиции", - заявил на общественных слушаниях вице-министр торговли и интеграции Кайрат Балыкбаев.

По его словам, доводы о том, что переход к единому часовому поясу в Казахстане негативно повлиял на здоровье населения, увеличение потребления энергии, не нашли подтверждения.

В Казахстане с 1 марта 2024 года был установлен единый 5-й часовой пояс (UTC+5).

Города Астана, Алма-Ата, Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Туркестанская, Восточно-Казахстанская области и области Абай, Жетысу, Улытау в ночь на 1 марта перевели местное время на 1 час назад.

До этого в Казахстане применялось два часовых пояса UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны (за исключением западных регионов) находилась в зоне UTC+6.

После перехода к единому часовому поясу казахстанцы запустили петицию на портале E-Petition.kz с требованием по возврату к прежним часовым поясам. Петиция собрала необходимое количество голосов - 50 тысяч - и была передана для рассмотрения в Минторговли.