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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Пакистан созывает комитет нацбезопасности из-за роста напряженности с Ираном

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Высшее военное руководство и члены правительства Пакистана соберутся в пятницу на заседание комитета национальной безопасности из-за роста напряженности с Ираном, передает пакистанский новостной портал Dawn.

Заседание комитета возглавит премьер-министр Анвар уль-Хак Какар. Также будут присутствовать, в частности, глава Генштаба ВС Пакистана, руководители разведывательных служб страны.

Из-за эскалации напряженности с Ираном глава пакистанского правительства сократил свою поездку на Давосский форум в Швейцарии.

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Вечером в четверг высокопоставленный представитель МИД Ирана Сейед Расул Мусави написал в социальной сети X, что от напряженности между двумя странами выигрывают только "террористы и общие враги". В свою очередь, высокопоставленный представитель МИД Пакистана Рахим Хаят Куреши процитировал это сообщение, заявив, что согласен со словами "дорогого брата Сейеда Расула Мусави". По его мнению, Пакистан и Иран имеют братские отношения, и они должны двигаться вперед к решению всех вопросов посредством диалога. Этот обмен сообщениями процитировала пресс-секретарь МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч, назвав его "положительным".

В ближневосточном регионе началась эскалация напряжения после нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Ливанская группировка "Хезболла" уже несколько месяцев периодически обстреливает израильскую территорию. А йеменские мятежники-хуситы, желая выразить солидарность с палестинцами, ведут огонь по судам, проходящим через Красное море. В ответ на это США и некоторые их партнеры сформировали коалицию по противостоянию этим обстрелам.

В последние дни обстановка стала еще более сложной: Иран нанес удары по базам антииранских группировок в Ираке. Кроме того, Тегеран утверждает, что уничтожил в районе Эрбиля объект израильской разведки "Моссад". Затем Иран нанес удары по радикальным группировкам на территории Пакистана, после чего уже в Пакистане заявили, что обстреляли позиции экстремистов в Иране.

Иран Пакистан
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