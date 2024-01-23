НАТО подписало контракты на закупку артснарядов с учетом снабжения Украины

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В штаб-квартире НАТО в Брюсселе 23 января были подписаны контракты на закупку альянсом 155-мм артиллерийских боеприпасов. Документы подписали генсек НАТО Йенс Столтенберг и гендиректор Агентства НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) Стейси Каммингс.

"Мы только что завершили подписание контрактов на $1,2 млрд на закупку сотен тысяч 155-миллиметровых снарядов. Важно, чтобы НАТО постоянно пополняла запасы, поскольку мы продолжаем поддерживать Украину", - заявил Столтенберг журналистам после церемонии.

Трансляцию церемонии вел сайт штаб-квартиры Североатлантического альянса.

Агентство НАТО по обеспечению и закупкам является основным поставщиком услуг организации, "предоставляющим широкий спектр интегрированных возможностей для Североатлантического альянса, его государств-членов и партнеров". NSPA объединяет логистическое обеспечение и закупочную деятельность НАТО, объясняют в Брюсселе.