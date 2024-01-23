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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Бельгия обещает выделить Киеву в 2024 г. 611 млн евро из доходов от активов РФ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Бельгия обещает оказать Украине в этом году военную помощь на сумму 611 млн евро, полученных от прибыли на замороженные российские активы, сообщили во вторник бельгийские СМИ со ссылкой на Минобороны Бельгии.

Согласно сообщениям, глава бельгийского оборонного ведомства Людивин Дедондер пообещала эту поддержку в телефонном разговоре накануне со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым.

"В ответ на запрос во вторник канцелярия госпожи Дедондер подтвердила сумму в 611 млн евро, уточнив, что речь идет о доходах, полученных с замороженных в Бельгии российских авуаров (активов - ИФ)", - написала газета La Libre Belgique.

Издание уточняет, что тем самым бельгийский министр впервые официально назвала эту сумму украинской стороне.

Умеров также подтвердил в соцсети разговор с Дедондер о военной помощи. Помимо этого, министры обсудили участие Бельгии в подготовке украинских военных пилотов.

СМИ напоминают, что в ЕС продолжается обсуждение использования для помощи Киеву и восстановления Украины замороженных в Евросоюзе российских активов.

Их наибольшая часть размещена в Бельгии в международном депозитарии Euroclear. По данным СМИ, речь идет о 180 млрд евро, с которых Euroclear получил "рекордные прибыли".

Бельгия Euroclear Украина
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