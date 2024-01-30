Суд в Пакистане приговорил экс-премьера Имрана Хана к 10 годам тюрьмы

Политик признан виновным в раскрытии государственной тайны

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Пакистанский суд приговорил бывшего премьер-министра страны Имрана Хана к 10 годам тюремного заключения за раскрытие государственной тайны, сообщает во вторник Associated Press.

Заседание прошло в тюрьме в городе Равалпинди, где Хан в настоящее время отбывает трехлетний срок по делу о коррупции.

Помимо Хана, суд признал виновным заместителя председателя партии Хана "Движение за справедливость" (ДЗС) Шаха Мехмуда Куреши. Его приговорили также к 10 годам лишения свободы.

Агентство отмечает, что Хан и Куреши имеют право обжаловать это постановление.

По информации агентства, в рамках дела о раскрытии гостайны Хана обвиняют в том, что во время митинга, уже после отстранения с поста премьера, он вышел на сцену с конфиденциальным документом, в котором, по его словам, говорилось, что его отставка была "заговором США". По версии стороны обвинения, документ представлял дипломатическую переписку между послом Пакистана в США и пакистанским МИД, которую Хан не имел права обнародовать.

Летом 2023 года суд в Пакистане признал Хана виновным в коррупции и приговорил к трем годам тюрьмы. Дело, фигурантом которого был Хан, касалось подарков, полученных им во время пребывания на посту главы правительства Пакистана.

Сам Хан неоднократно заявлял, что оппозиция Пакистана вступила в сговор с Вашингтоном, чтобы добиться его отстранения от власти из-за независимой внешней политики, симпатизирующей Китаю и России.