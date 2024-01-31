Глава КСИР пообещал не оставлять без ответа угрозы со стороны США

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Иран будет реагировать на угрозы, звучащие в его адрес от американских официальных лиц, заявил командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.

"Мы услышали угрозы со стороны высокопоставленных американских официальных лиц. Заверяем, что такие угрозы не останутся без ответа", - приводит в среду его слова агентство ЭФЭ.

Также Салами заверил, что Иран не стремится к войне с США, однако готов обороняться, если это потребуется. "С одной стороны, мы не стремимся к войне, а с другой - мы ее не боимся. Мы будем готовы защищаться", - сказал военачальник.

Ранее в январе Центральное командование ВС США сообщило об атаке беспилотников на американскую базу на северо-востоке Иордании рядом с границей с Сирией. Трое военных погибли, еще 34 получили ранения. В свою очередь, иорданские власти заявляли, что обстрелу подверглись американские военные на сирийской стороне границы.

По данным Associated Press (AP), речь идет об аванпосте "Башня-22" (Tower 22), который находится в пустыне возле демилитаризованной зоны на границе Иордании и Сирии; в 10 км от него находится граница Ирака.

В американском руководстве обвинили в атаке проиранские военизированные формирования и пообещали ответные меры.