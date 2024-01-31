В Белом доме осудили попытку объявить импичмент министру внутренней безопасности

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Белом доме назвали беспочвенной и неконституционной рекомендацию комитета по внутренней безопасности палаты представителей Конгресса США о вынесении импичмента министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, сообщает в среду The Hill.

"В то время как республиканцы из Палаты представителей пытаются объявить беспочвенный и неконституционный импичмент Алехандро Майоркасу, важно помнить: эти люди обещали объявить импичменты всем подряд... еще до того, как они получили большинство в палате", - заявил представитель Белого дома по надзору и расследованиям Ян Сэмс.

Он напомнил, что многие республиканцы в конгрессе настаивают на импичменте Байдену, а также угрожают вынести импичмент вице-президенту Камале Харрис, госсекретарю Энтони Блинкену и генеральному прокурору Меррику Гарланду.

Ранее в среду комитет по внутренней безопасности после длительных дебатов рекомендовал Палате представителей на рассмотрение две статьи об импичменте Майоркасу.

В них утверждается, что министр "отказался соблюдать федеральные иммиграционные законы" на фоне рекордного всплеска нелегальной иммиграции и что он "подорвал общественное доверие" своими заявлениями Конгрессу о том, что граница между США и Мексикой безопасна.

Такое обвинение против члена кабинета министров в США не выдвигали почти 150 лет.

Палата представителей может проголосовать по импичменту Майоркасу уже на следующей неделе. Если решение будет положительным, обвинения передадут на рассмотрение в Сенат.