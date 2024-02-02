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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

КНДР запустила несколько крылатых ракет

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Северная Корея выпустила несколько крылатых ракет у западного побережья в пятницу, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) заявил, что зафиксировал запуск Северной Кореей около 11 часов утра (05:00 по Москве). Количество ракет не уточнялось.

"Тесно координируем свои действия с Соединенными Штатами, чтобы отслеживать провокации Северной Кореи", - говорится в заявлении военных.

КНДР Соединенные Штаты Южная Корея (JCS)
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