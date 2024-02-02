JOGMEC исполнил обязательство по гарантии перед банком, кредитовавшим "Арктик СПГ 2"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Японская JOGMEC исполнила обязательство по гарантии долга на 814 млн евро перед банком, кредитовавшим проект "Арктик СПГ 2", подпавший под американские санкции, передает агентство Bloomberg заявление компании.

Санкции установили предельный срок по выплате долга. JOGMEC получила требование от финансового института, который имел контракт с японской компанией по гарантии выплаты долга, отмечает Bloomberg.

В середине декабря 2023 года стало известно, что "НОВАТЭК" объявил форс-мажор на поставки для некоторых своих покупателей СПГ с "Арктик СПГ 2" после того, как проект в ноябре 2023 года подпал под санкции США. Объявление форс-мажора источники "Интерфакса" увязывали с позицией банков и судовладельцев, которые опасаются, что оказание финансовых и транспортных услуг после введения санкций против проекта может создавать для них риски. По их словам, "НОВАТЭК" взял паузу, чтобы разрешить проблему, объявив форс-мажор и снимая тем самым риски штрафов в случае задержки поставок.

Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве РФ сообщала также, что иностранные акционеры "Арктик СПГ 2" – TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC (каждая владеет по 10%) – из-за санкций США объявили форс-мажор по своим договорам в проекте.

Сам "НОВАТЭК" владеет 60%. Каждый из акционеров имеет право получать СПГ в объеме, пропорциональном своей доле, то есть у "НОВАТЭКа" – 12 млн тонн в год, у иностранных акционеров – по 2 млн тонн. Объявление форс-мажора означает отказ акционеров от обязанностей по его финансированию и выполнению offtake-контрактов на СПГ. У проекта не осталось функционирующих долгосрочных контрактов, что может угрожать дефолтом по внешнему финансированию объемом 9,5 млрд евро, отмечал "Коммерсант".

При этом китайские и японские компании планировали запросить власти США о возможности вывести поставки СПГ из-под санкций. Сам "НОВАТЭК" получил уведомление о форс-мажоре от оператора проекта "Арктик СПГ 2" еще в конце ноября и передал эти форс-мажоры покупателям, сообщали СМИ. Пока завод вынужден будет продавать газ на спотовом рынке.

Французская TotalEnergies подтверждала, что не будет получать СПГ с проекта в 2024 году из-за форс-мажора, объявленного после попадания проекта под американские санкции.

"Мы инициировали процедуру форс-мажора в соответствии с существующими контрактами и будем исполнять санкционный режим в соответствии с нашими принципами поведения. Поэтому в 2024 году мы не планируем получать СПГ с "Арктик СПГ 2", - заявляла компания.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год. Первую очередь "НОВАТЭК" планировал запустить до конца 2023 года, а на полную мощность выйти в первом квартале 2024 года. Вторую линию планировалось запустить в 2024 году, а третью – в 2026-м.

Как сообщал вице-премьер РФ Александр Новак в конце 2023 года, первая очередь "Арктик СПГ 2" фактически запущена, а первая отгрузка СПГ ожидается в феврале 2024 года.