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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

США и Великобритания нанесли авиаудары по позициям хуситов в Йемене

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - США и Великобритания 2 февраля снова нанесли удары с воздуха по объектам хуситов на северо-западе Йемена, сообщает агентство EFE со ссылкой на телеканал "Аль-Масира", подконтрольный хуситам.

По данным этих СМИ, всего было нанесено семь ударов по позициям, откуда повстанцы обычно запускают ракеты и беспилотники по торговым судам.

Хуситы заявляют, что атакуют суда в Красном море в ответ на действия Израиля против ХАМАС в секторе Газа.

Вооруженная повстанческая группировка "Ансар Аллах", членов которой также называют хуситами, контролирует существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии.

Хроника 17 декабря 2023 года – 02 февраля 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
США ХАМАС Йемен Великобритания
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