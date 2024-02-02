США и Великобритания нанесли авиаудары по позициям хуситов в Йемене

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - США и Великобритания 2 февраля снова нанесли удары с воздуха по объектам хуситов на северо-западе Йемена, сообщает агентство EFE со ссылкой на телеканал "Аль-Масира", подконтрольный хуситам.

По данным этих СМИ, всего было нанесено семь ударов по позициям, откуда повстанцы обычно запускают ракеты и беспилотники по торговым судам.

Хуситы заявляют, что атакуют суда в Красном море в ответ на действия Израиля против ХАМАС в секторе Газа.

Вооруженная повстанческая группировка "Ансар Аллах", членов которой также называют хуситами, контролирует существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии.