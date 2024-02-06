Глава МВД Финляндии не считает возможным открытие границы с РФ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен не считает возможным открытие переходов на границе с РФ на текущий момент.

"В декабре мы увидели, какими были последствия (открытия границы). Нет смысла стрелять во второй раз", - сказала Рантанен в понедельник в Studio A телерадиовещания Yle.

По ее словам, ситуационная картина на восточной границе Финляндии не изменилась.

"По ту сторону границы стоит немалое количество людей, ожидающих своего часа. С другой стороны, действия России, похоже, не изменились", - считает глава МВД.

Она не назвала сроки возможного открытия границы. По ее словам, "закрывая границу, правительство в первую очередь заботится о национальной и гражданской безопасности".

"Мы не поддадимся давлению. Закрытие границ будет продолжаться столько, сколько потребуется. Мы надеемся, что конец этому не за горами, но пока "нет", - сказала Рантанен.

О возможности продления закрытия границы в субботу заявил и финский премьер-министр Петтери Орпо. "На российской стороне в различных приграничных районах тысячи граждан третьих стран ожидают того, чтобы нелегально попасть в Финляндию", - пояснил он.

В подобной ситуации, подчеркнул Орпо, не может идти речи об открытии пропускных пунктов на границе с Россией.

В ноябре правительство Финляндии приняло решение о закрытии всех восьми пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран.

14 декабря были открыты два перехода, но в тот же день финские власти вновь закрыли их на один месяц "по соображениям безопасности".

Затем аналогичное решение было принято еще раз 11 января. Согласно последнему решению правительства, восточная граница останется закрытой до 11 февраля.