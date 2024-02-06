В Стамбуле двое совершили нападение на здание суда

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В европейской части Стамбула мужчина и женщина совершили нападение на КПП у комплекса судебных зданий, они застрелены, заявил в соцсети глава МВД Турции Али Ерликая. Об этом сообщает АР.

В перестрелке с напавшими были ранены шесть человек, в том числе трое полицейских. Нападение было совершено в 11:46 (по местному времени и по Москве).

Случившееся расследует прокуратура Стамбула. Ерликай заявил, что напавшие были членами запрещенной в Турции Революционной народно-освободительной партии-фронта. Как пишет Daily Sabah, представители властей затем заявили, что был задержан еще один предполагаемый участник нападения на суд, он был ранен и пытался сбежать.