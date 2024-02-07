Переговоры о формировании крайне правого правительства в Нидерландах зашли в тупик

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры о формировании крайне правого коалиционного правительства в Нидерландах завершились безрезультатно после выхода из них одной из партий, погрузив страну в политическую неопределенность, сообщает в среду Associated Press.

В последние недели переговоры о формировании правительства Нидерландов вели несколько партий во главе с победившей на парламентских выборах в ноябре 2023 года "Партией за свободу" крайне правого популиста Герта Вилдерса. Его партия по итогам голосования получила 37 портфелей из 150 в нижней палате парламента в Нидерландах.

Вилдерс договорился с лидерами еще трех партий сформировать коалиционное правительство, однако лидер партии "Новый общественный договор", получившей 20 мест по итогам выборов, Питер Омцигт накануне вечером заявил о решении выйти из переговоров.

Омцигт объяснил это тем, что шокирован отчетом о состоянии государственных финансов, который обнародовал Рональд Пластерк – политик, которого Вилдерс выбрал в качестве наблюдателя за процессом переговоров о коалиционном правительстве. Он отметил, что разочарован не только цифрами, которые увидел в отчете, но и тем, что они были переданы Пластерком участникам переговоров лишь к финалу первого раунда переговоров.

Вилдерс раскритиковал решение Омцигта, заявив, что "совершенно не понимает" его, поскольку стороны "до последнего вели конструктивные переговоры".

"Невероятно разочаровывающе. Нидерландам нужен этот кабинет министров, а теперь Питер Омцигт выходит из обсуждения, в то время как мы все еще ведем переговоры. Я совершенно не понимаю этого", - заявил он.

Сам Омцигт заявил, что не считает возможным от лица партии и правительства "давать пустые обещания народу, заранее понимая, что не может их выполнить". Он не исключил, что его партия может войти в состав следующего правительства, но это может быть правительство меньшинства или широкий внепарламентский кабмин.

Помимо этих двух политиков в переговорах о коалиции принимали участие представители правоцентристской Народной партии за свободу и демократию (VVD), которая четыре раза побеждала на выборах с 2010 по 2023 год, и чей руководитель Марк Рютте был бессменным премьером все эти годы. Однако в прошлом году Рютте заявил о желании уйти из голландской политики и передал руководство в партии Дилан Йешилгёз-Зегериус. На последних парламентских выборах эта партия получила 24 места в парламенте – и это считается ее крупным фиаско после стольких лет побед. Также в переговорах участвует "Фермерско-гражданское движение", получившее семь мест.

Вилдерс, снискавший популярность на антимигрантских и антимусульманских заявлениях, заявил, что не видит перспектив в создании коалиции под руководством левоцентристского блока во главе с политиком Франсом Тиммермансом.

"Я надеюсь, что решение Питера Омцигта сбежать сейчас не поможет Франсу Тиммермансу принять бразды правления, потому что это вне национальных интересов, и это не то, что выбрали избиратели", - заявил Вилдерс.

Если политикам не удастся договориться о формировании коалиции, в Нидерландах пройдут новые парламентские выборы в 2024 году.