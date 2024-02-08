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На юго-западе Исландии снова произошел выброс лавы

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - На полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии произошел новый выброс лавы, сообщает общественное телерадиовещание страны.

Лава вырывается на поверхность из трещины в земле длиной три километра, потоки движутся в западном направлении и не угрожают как городу Гриндавик, который пострадал от недавних извержений, так и расположенной неподалеку геотермальной энергостанции.

С тех пор как в ноябре 2023 года вулканологи зафиксировали повышенную сейсмическую активность на юго-западе Исландии, в стране действует повышенный уровень угрозы извержения вулканов.

На полуострове Рейкьянес вулканических извержений не случалось с VIII века по 2021 год. Затем они снова стали происходить - в отдаленных ненаселенных районах. Вулканологи предполагают, что этот процесс может быть началом новой эпохи вулканической активности в регионе.

Извержение вулкана в Исландии

8
Рейкьянес Исландия Гриндавик
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