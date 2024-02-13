Представители Израиля отправляются в Египет для переговоров по Газе

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Израильские глава внешней разведки "Моссад" Дэвид Барни, директор службы безопасности Ронан Бар и генерал Армии обороны Ницан Алон во вторник отправляются в Каир для переговоров по вопросам освобождения заложников, сообщили израильские СМИ.

Отмечается, что партнерами израильских представителей на переговорах будут директор ЦРУ Уильям Бернс, глава разведки Египта Аббас Камель и премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Во время встречи они обсудят усилия по освобождению большего числа заложников из плена ХАМАС", - пишет газета "Джерузалем пост".

Как сообщалось, освобождение заложников увязывается ХАМАС с освобождением палестинцев из израильских тюрем и перемирием в Газе.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что израильским властям следует продолжить работу над соглашением с ХАМАС о перемирии и обмене заложниками и пленными.

"Призываю Израиль работать над сделкой", - сказал он на совместной с королем Иордании Абдаллой II пресс-конференции в Белом доме.

Абдалла II в свою очередь призвал к незамедлительному прекращению боевых действий в Газе.

"Нужно немедленно заключить продолжительное перемирие. Войне необходимо положить конец", - сказал он.

Байден и король высказались против проведения Израилем военной операции в палестинском городе Рафах.