Джонсон не намерен выносить на голосование в Сенат законопроект о помощи Украине

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон исключил незамедлительное вынесение на голосование законопроекта Сената об иностранной помощи, заявив, что сосредоточен на предотвращении закрытия правительства (шатдауна) в начале марта, сообщает Punchbowl News.

"Прямо сейчас я, конечно, этого не сделаю. Мы занимаемся процессом ассигнований. У нас есть неотложные сроки для этого. Вот на чем в данный момент сосредоточено внимание Палаты представителей", - сказал он в ответ на вопрос журналиста о том, видит ли он сценарий, при котором он внес бы законопроект на рассмотрение.

Накануне Джонсон предупредил, что возможно Палата представителей не будет рассматривать сенатский законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню без мер, направленных на укрепление безопасности южной границы.

В распространенном спикером заявлении подчеркивалось, что "в законопроекте Сената об иностранной помощи ничего не говорится о самой насущной проблеме, стоящей перед нашей страной".

"В отсутствие каких-либо изменений в пограничной политике от Сената Палате представителей придется продолжать действовать по собственной инициативе в этих важных вопросах", - заявил он.

Как сообщалось, Сенат проголосовал за законопроект по дополнительным оборонным расходам на $95 млрд. Это решение одобрил президент Джо Байден, который призвал Палату представителей "безотлагательно приступить к его рассмотрению".