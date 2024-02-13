Белый дом назвал законопроект о помощи Киеву и Израилю отвечающим интересам США

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что одобренный Сенатом законопроект о помощи Украине, Израилю и другим союзникам США соответствует национальным интересам страны, поэтому Палата представителей тоже должна его одобрить.

"Палата представителей должна встать на сторону национальной безопасности США и НАТО. (...) Было бы ужасно подорвать национальную безопасность США, проголосовав против наших интересов и ценностей", - отмечает Бейтс в служебной записке, выдержки из которой приводит The Hill.

Бейтс утверждал, что в законопроекте учитываются "многие из наиболее насущных потребностей американского народа".

Президент США Джо Байден во вторник приветствовал одобренный Сенатом законопроект по дополнительным оборонным расходам на $95 млрд, в которые, в частности, входят около $60 млрд для Украины и около $14 млрд для Израиля, и призвал Палату представителей утвердить его.

Но в нынешнем законопроекте, в отличие от предыдущей версии, не содержится пунктов об усилении охраны южной границы США.

Теперь документ поступит на рассмотрение Палаты представителей, где ранее выражали скептическое отношение к нему. В январе американские СМИ сообщали, что с учетом того, что многие республиканцы в Палате довольно холодно относятся к идее выделения крупных средств для Украины, нет гарантий того, что они согласятся утвердить помощь Киеву без одновременного решения по миграционной проблеме.

В ночь на вторник спикер Палаты представителей Майк Джонсон предупредил, что может даже не вынести на рассмотрение подготовленный Сенатом законопроект.

Ранее в Сенате заблокировали компромиссный двухпартийный законопроект по безопасности границ и иностранной финансовой помощи, против него проголосовали 50 сенаторов.

Байден ранее призывал Сенат проголосовать за изначальный законопроект, отмечая, что не хочет дробить его и вести дискуссии по защите границы и помощи Украине и Израилю отдельно друг от друга.