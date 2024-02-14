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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Пражский суд оправдал экс-премьера Бабиша по делу о получении субсидий ЕС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Муниципальный суд в Праге вынес оправдательный приговор в отношении бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его советницы Яны Нагиёвой, не найдя состава преступления в деле о получении субсидий ЕС в размере 50 млн чешских крон (около 2 млн евро) на одну из фирм, принадлежащих Бабишу.

Как сообщает Чешское радио, коллегия суда пришла к выводу, что действия Бабиша и Нагиёвой не являются преступным деянием.

В миреЧешского премьера Бабиша обвинили в мошенничестве с субсидиями ЕСЧитать подробнее

Прокуратура предлагала приговорить их к трем годам лишения свободы условно и к выплате крупных денежных штрафов.

Расследование касалось событий 2009 года и фермы "Гнездо аиста" в Среднечешском крае, которая получила субсидии ЕС после того, как право собственности на нее было переведено от принадлежащего Бабишу холдинга "Агроферт" одному из родственников экс-премьера. Позже "Агроферт" вернул себе право собственности на эту ферму. Использовали такую схему, поскольку эти субсидии предназначались для среднего и мелкого бизнеса, и холдинг "Агроферт" не подпадал под эти правила. Субсидии затем были возвращены.

ЕС Прага Чехия Андрей Бабиш
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