В Эстонии планируют перезахоронить останки солдат Красной армии

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Эстонии на острове Сааремаа (Saaremaa) планируют провести раскопки на территории мемориального комплекса Техумарди (Tehumardi) и перезахоронить останки солдат Красной армии, а также демонтировать 90 могильных плит с пятиконечными звездами, но оставить мемориальный столб в форме меча.

"Мы хотим, чтобы останки солдат, которые, предположительно, похоронены здесь под могильными плитами, были перезахоронены на кладбище. После этого мы хотели бы убрать эти могильные плиты. Большой памятник останется, но эти плиты, с нашей точки зрения, не должны здесь быть. Тем более, что на них эти пятиконечные звезды. Это некрасиво", - сообщает в понедельник портал ERR со ссылкой на старейшину волости Сааремаа Микка Туйска (Mikk Tuisk).

Волость обратилась с соответствующим ходатайством к действующей при Военном музее комиссии по военным захоронениям.

Директор музея Хеллар Лилль (Hellar Lill) сообщил, что решение будет принято в ближайшие месяцы.

По словам Туйска, под могильными плитами в Техумарди есть останки, но волость сомневается, что там захоронены 90 человек.

По оценке департамента по защите памятников старины, 90 могильных плит можно было бы сохранить, например, в виде гладких надгробий без пятиконечных звезд. Департамент считает, что 21-метровый мемориальный столб в форме меча и могильные плиты комплекса Техумарди представляют собой единое целое с художественной и архитектурной точки зрения.

Рядом с комплексом, на другой стороне проезжей части, находится установленный 12 лет назад камень в память о солдатах, погибших в ночном сражении при Техумарди.