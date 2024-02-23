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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:24

Министр обороны США призвал Израиль обеспечить безопасность жителей Рафаха

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин в телефонной беседе с министром обороны Израиля Йоавом Галантом предупредил, что до начала военной операции Израиля в Рафахе необходимо обеспечить безопасность мирного населения города, сообщил Пентагон.

"Министр подчеркнул необходимость наличия надежного плана по обеспечению безопасности и поддержки более миллиона человек, укрывающихся в Рафахе, прежде чем там начнутся какие-либо военные операции", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили усилия по освобождению всех оставшихся у ХАМАС заложников. Остин поднял вопрос о необходимости улучшения процесса урегулирования конфликтов с гуманитарными группами и доставки помощи палестинским гражданским лицам, "поскольку мародерство и насилие препятствуют доступу гуманитарных конвоев в Газу".

Министры коснулись операции Израиля против ХАМАС в городе Хан-Юнисе, начавшейся в декабре прошлого года.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу ABC заявил, что израильские войска разгромят остающиеся у ХАМАС батальоны в Рафахе, который, по словам Нетаньяху, стал "последним бастионом" группировки. Он отверг призывы не направлять израильские войска в Рафах, заявив, что подобное решение было бы равноценно поражению. В то же время премьер отметил, что Израиль предоставит безопасный проход для эвакуации мирных жителей из Рафаха.

Страны Запада, а также Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Кувейт и Иордания раскритиковали план Израиля начать наступление на Рафах.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

Биньямин Нетаньяху Израиль ХАМАС Рафах
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