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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Дания планирует передать Украине истребители F-16 этим летом

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Дания заключила соглашение о безопасности с Украиной сроком на 10 лет, а также объявила о новом пакете военной помощи Киеву, предусматривающем поставки истребителей F-16 летом текущего года.

"Соглашение означает, что будущая военная и гражданская поддержка будут проходить в ближайшие 10 лет в рамках двустороннего политического соглашения", - сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на заявление датского МИД

При этом Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 1,7 млрд крон (около 228 млн евро). 15-й пакет помощи Украине включает поставки 15 тыс. артиллерийских снарядов совместно с Чехией, а также дронов и средств ПВО, сообщил глава датского Минобороны Троэльс Лунд Поульсен.

Кроме того, он заявил, что летом на Украину поступят первые датские истребители F-16.

Премьер Дании Метте Фредериксен во вторник обратилась к союзникам с призывом увеличить помощь Украине.

"Мы продолжаем оказывать помощь в надежде, что больше стран сделают то же самое, но не через полгода или год, а сейчас, когда потребность в ней очень, очень велика", - отметила она на пресс-конференции.

Дания F-16 Украина
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