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Экс-президент Бразилии Болсонару вывел на демонстрацию 185 тыс. сторонников

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Около 185 тыс. сторонников экс-президента Бразилии Жаира Болсонару вышли на улицы Сан-Паулу на демонстрацию в поддержку амнистии в отношении участников массовых протестов, напавших на государственные учреждения после его поражения на выборах, передают бразильские СМИ.

"Мы просим всех 513 конгрессменов и 81 сенатора подготовить законопроект об амнистии, чтобы в Бразилии восстановилось правосудие", - сказал он, выступая с речью на акции. Его цитирует CNN Brasil.

"Мы должны найти способ жить в мире", - добавил Болсонару.

В миреВерховный суд Бразилии санкционировал расследование роли Болсонару в беспорядках в странеЧитать подробнее

В настоящее время в Бразилии все еще ведется расследование относительно роли самого Болсонару в этих беспорядках, его также подозревают в незаконном получении драгоценностей в Саудовской Аравии, когда он занимал пост президента, отмечает агентство AP.

В январе 2023 года его сторонники устроили в столице Бразилии массовые акции протеста. Они прорвали полицейские оцепления и ворвались в здания парламента, Верховного суда и резиденцию президента. Болсонару отрицает, что он и его сторонники пытались совершить государственный переворот.

Кроме того, Болсонару запретили баллотироваться на пост президента до 2030 года, однако он активно выступает в оппозиции к действующему президенту Луису Инасиу Луле да Силве.

Бразилия Жаир Болсонару
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