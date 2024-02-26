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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:54

Кремль пообещал прояснить позицию Армении по членству в ОДКБ

Устав организации не предусматривает статуса замороженного участия

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле намерены до конца прояснить позицию Еревана по вопросу участия в Организации Договора о коллективной безопасности, поскольку устав этой организации не предусматривает такой статус, как "замороженное членство".

На вопрос журналистов, появилась ли ясность в вопросе дальнейшего участия Армении в деятельности ОДКБ после заявления премьер-министра страны Никола Пашиняна о замораживании членства в этой организации, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: "Нет, пока не появилась. Здесь у нас достаточно частые контакты с нашими армянскими партнерами, и, конечно же, мы будем это прояснять".

"Потому что если исходить из соответствующих документов, такого режима ("замороженного членства" - ИФ) де-юре просто не существует в плане ОДКБ. Будем общаться, будем выяснять", - добавил Песков.

Пашинян 23 февраля заявил, что Армения фактически заморозила участие в ОДКБ. В пресс-службе ОДКБ в тот же день отметили, что никаких заявлений от Еревана о приостановке членства в организации не получали. Российский МИД также 23 февраля заявил, что ждет от Еревана исчерпывающих разъяснений.

Дмитрий Песков Армения МИД ОДКБ
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