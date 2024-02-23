Жители Алма-Аты ощутили афтершок землетрясения в Китае

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Казахстанские сейсмологи продолжают фиксировать афтершоки сильного землетрясения, произошедшего в Китае месяц назад, в пятницу в том же районе произошло очередное землетрясение, толчки которого ощущались в Алма-Ате.

По информации Национального научного центра сейсмических наблюдений и исследований МЧС Казахстана, очередной афтершок магнитудой 5,2 и энергетическим классом 11,8, зарегистрирован в пятницу в 10:08 по алматинскому времени (07:08 по Москве).

Его эпицентр залегал на глубине 5 км в 259 км на юго-восток от Алма-Аты на территории Китая с координатами 41.25 градуса северной широты и 78.63 градуса восточной долготы.

В Алма-Ате ощущались толчки интенсивностью 2 балла по 12-балльной шкале МSК-64, говорится в сообщении сейсмологов.

В ночь на 23 января жители Алма-Аты ощутили толчки землетрясения, их интенсивность составила 5 баллов. Эпицентр землетрясение магнитудой 6,7 находился в Китае на границе с Киргизией. В результате того землетрясения в Алма-Ате пострадали более 65 человек. В основном люди получали травмы из-за паники, пытаясь скорее покинуть жилье. Разрушений не было. После того землетрясения казахстанские сейсмологи зарегистрировали тысячи афтершоков.