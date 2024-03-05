Более 40 иностранных компаний завершили релокацию из РФ в Казахстан

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Более 40 иностранных компаний стоимостью более $1,5 млрд завершили процесс релокации из России в Казахстан, сообщил во вторник вице-министр национальной экономики Бауыржан Кудайбергенов.

"На сегодня правительством ведется работа по релокации иностранных компаний - крупных предприятий. В перечне у нас порядка 400 компаний из более 30 стран. Конкретные результаты есть на сегодня по 41 компании стоимостью более $1,5 млрд - это InDriver, TikTok и так далее. На сегодня ведется работа по 37 компаниям (из России - ИФ). Какие компании, наверное, мы пока не будем озвучивать...", - сообщил Кудайбергенов на брифинге в правительстве.

Вице-министр добавил, что речь идет о компаниях из сферы обрабатывающей промышленности, IT и цифровизации, а также горнодобывающей отрасли.

По его словам, в процессе релокации сейчас находятся 37 компаний из России, чья общая капитализация составляет примерно $1 млрд.

"Не могу сказать, что это будет точно 37 компаний. Возможно, будет чуть меньше, возможно чуть больше, но до конца года мы эту работу проведем. По каждой компании проводится работа индивидуально", - отметил Кудайбергенов.

Как сообщалось, в 2023 году, по данным нацкомпании KAZAKH INVEST, заинтересованность в переезде в Казахстан выразили 72 компании, работавшие на российском рынке.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать благоприятные условия для переезда в республику ушедших с российского рынка компаний.