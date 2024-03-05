Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Шри-Ланка отменит бесплатное оформление долгосрочных виз для граждан РФ

Мера не коснется граждан России, приезжающих в туристические поездки

Шри-Ланка отменит бесплатное оформление долгосрочных виз для граждан РФ
Фото: Thilina Kaluthotage/NurPhoto via Getty Images

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Власти Шри-Ланки решили прекратить бесплатную выдачу долгосрочных виз гражданам России и Украины, которые проживали в островном государстве в течение последних двух лет, сообщил министр общественной безопасности Тиран Аллес.

"Бесплатная выдача виз была введена в феврале 2022 года. Сейчас виза станет платной и будет стоить около $50 на 30 дней. Те, кто не готов платить за визу, должны покинуть Шри-Ланку до 7 марта, а те, кто хочет остаться, должны подать заявления на продление визы", - цитируют его местные СМИ.

По оценкам властей страны, с февраля 2022 года в стране постоянно живут несколько сотен россиян и украинцев.

Как подчеркнул глава Управления по туризму Шри-Ланки Прианта Фернандо, мера не имеет отношения к гражданам России, приезжающим в туристические поездки. Для них сохранится бесплатная выдача виз, введенная в ноябре 2023 года.

Как сообщалось, бесплатные визы туристам из семи стран, включая Россию, будут выдаваться до конца марта 2024 года, но сейчас правительство обсуждает продление этого режима.

В феврале Россия заняла первое место по турпотоку на Шри-Ланку. Всего за месяц страну посетили 220 тысяч туристов, из них 32 тыс. россиян.

Шри-Ланка Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Операция США и союзников против хуситов

В Красном море перебиты кабели связи между Европой, Азией и Африкой

В Красном море перебиты кабели связи между Европой, Азией и Африкой

Макрон поддержит планы Праги закупить боеприпасы для Киева за пределами ЕС

Макрон поддержит планы Праги закупить боеприпасы для Киева за пределами ЕС

Трамп победил на республиканских кокусах в Северной Дакоте

Трамп победил на республиканских кокусах в Северной Дакоте

Безос вернул себе титул самого богатого человека в мире, обогнав Илона Маска

Нефть Brent подешевела до $82,63 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 5 марта

Китай увеличит расходы на оборону в 2024 году на 7,2%

Китай увеличит расходы на оборону в 2024 году на 7,2%
Обострение палестино-израильского конфликта

Белый дом активизировал призывы к Израилю о прекращении огня в Газе

Белый дом активизировал призывы к Израилю о прекращении огня в Газе
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль отзывает постпреда при ООН для консультаций

Израиль отзывает постпреда при ООН для консультаций

Что произошло за день: понедельник, 4 марта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });