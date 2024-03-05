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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Трое сирийских военных получили ранения в ходе атак в провинциях Латакия и Идлиб

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Трое сирийских военных ранены в результате нападений боевиков на позиции правительственных войск в провинциях Латакия и Идлиб, сообщили во вторник в Минобороны России.

"В провинции Латакия в результате минометного обстрела со стороны террористов из района Кбана по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Нахшебба двое сирийских военнослужащих получили ранения", - заявил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

По его данным, еще один сирийский военный ранен снайпером боевиков в провинции Идлиб в районе населенного пункта Эд-Дуайр.

Кулить отметил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск в провинциях Латакия и Идлиб со стороны запрещенных в России террористических группировок "Джабхат ан-нусра" и "Исламская партия Туркестана".

Представитель ЦПВС указал также на непрекращающиеся нарушения сирийского воздушного пространства авиацией международной коалиции во главе с США.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано четыре случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал контр-адмирал.

Кроме того, в районе Эт-Танф, по его данным, за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей F-16 и двумя парами штурмовиков А-10 "Thunderbolt".

Минобороны России Латакия Идлиб
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