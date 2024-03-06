Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Байден призвал поторопиться с соглашением о прекращении огня в Газе

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что считает важным попытаться согласовать прекращение огня в секторе Газа между Израилем и ХАМАС до начала Рамадана.

"Нужно прекращение огня. Если так получится, что конфликт продлится во время Рамадана, это будет очень опасно. Так что мы очень сильно стараемся добиться прекращения огня", - приводят слова Байдена американские СМИ.

"Все зависит от ХАМАС. Израильская сторона сотрудничает с нами. На столе - рациональное предложение (о временном прекращении огня - ИФ). Через пару дней узнаем, как будут развиваться события", - добавил президент США.

Священный для мусульман месяц Рамадан в этом году начинается 10 марта.

Хроника 07 октября 2023 года – 06 марта 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Джо Байден Израиль США ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президентские выборы пройдут в Венесуэле в конце июля

Президентские выборы пройдут в Венесуэле в конце июля

В Латвии утвердили список запрещенных к импорту продуктов из России и Белоруссии

Что произошло за день: вторник, 5 марта

Великобритания сняла санкции с основателя "Итеры" Макарова

Великобритания сняла санкции с основателя "Итеры" Макарова

Президент Венгрии подписал закон о ратификации членства Швеции в НАТО

Президент Венгрии подписал закон о ратификации членства Швеции в НАТО

МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией РФ и командующего ЧФ

Блинкен сообщил, что Виктория Нуланд уходит в отставку

Блинкен сообщил, что Виктория Нуланд уходит в отставку

В ЕС хотят повысить обороноспособность для снижения зависимости от США

Завод Tesla в Германии приостановил работу после вероятного поджога

Завод Tesla в Германии приостановил работу после вероятного поджога

В ФРГ назвали причиной утечки беседы немецких офицеров ошибку участника разговора

В ФРГ назвали причиной утечки беседы немецких офицеров ошибку участника разговора
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });