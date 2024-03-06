Байден призвал поторопиться с соглашением о прекращении огня в Газе

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что считает важным попытаться согласовать прекращение огня в секторе Газа между Израилем и ХАМАС до начала Рамадана.

"Нужно прекращение огня. Если так получится, что конфликт продлится во время Рамадана, это будет очень опасно. Так что мы очень сильно стараемся добиться прекращения огня", - приводят слова Байдена американские СМИ.

"Все зависит от ХАМАС. Израильская сторона сотрудничает с нами. На столе - рациональное предложение (о временном прекращении огня - ИФ). Через пару дней узнаем, как будут развиваться события", - добавил президент США.

Священный для мусульман месяц Рамадан в этом году начинается 10 марта.