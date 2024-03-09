Эрдоган намерен продолжать поддерживать ХАМАС

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу заявил, что не прекратит поддерживать палестинское движение ХАМАС, против которого Израиль ведет боевые действия в секторе Газа.

"Никто не заставит нас признать ХАМАС террористической группировкой. Турция не скрывает контакты с лидерами ХАМАС и решительно поддерживает этих руководителей", - приводят его слова ближневосточные СМИ.

Эрдоган в очередной раз раскритиковал военную операцию Израиля в секторе Газа.

"Нетаньяху и его правительство совершают преступления против человечности в Газе", - сказал турецкий лидер.