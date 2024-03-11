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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Россия, Иран и Китай проведут военно-морское учение в Оманском заливе

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с ракетным крейсером "Варяг" прибыл в понедельник на рейд иранского порта Чехбехар, сообщили в Минобороны РФ.

"Российские корабли примут участие в совместном военно-морском учении "Морской пояс безопасности-2024". Также в нем будут задействованы корабли, катера и морская авиация военно-морских сил Ирана и Китая", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Практическая часть учения пройдет в акватории Оманского залива Аравийского моря. Главной целью маневров заявлена отработка обеспечения безопасности морской экономической деятельности", - заявили в российском военном ведомстве.

"Вместе с гвардейским ракетным крейсером "Варяг" в учении примет участие модернизированный до фрегата БПК "Маршал Шапошников", два боевых корабля и судно снабжения ВМС КНР, а также более 10 кораблей, катеров, судов обеспечения и три вертолета ВМС Ирана", - сказано в сообщении.

"В качестве наблюдателей выступят представители ВМС Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и ЮАР", - сообщило Минобороны РФ.

Иранские СМИ сообщали, что маневры начнутся 12 марта.

Цель учений - "обеспечить региональную безопасность в общих интересах", цитировали в феврале иранские СМИ командующего ВМС страны Шахрама Ирани.

Иран заявлял, что учение планируется провести до окончания иранского года, который завершается 19 марта.

Россия, Иран и Китай проводили аналогичные учения в прошлые годы. В ходе этих учений, в частности, выполнялись практические артиллерийские стрельбы.

Ракетный крейсер "Варяг" - флагман Тихоокеанского флота России.

"Маршал Шапошников" - фрегат Тихоокеанского флота, который после модернизации стал носителем ракет "Калибр" (семейство российских крылатых ракет, разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Китай Иран Минобороны РФ
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