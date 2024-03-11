Финансирование NASA в текущем году сокращено на 8,5%

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Согласованный Конгрессом США бюджет NASA на текущий год будет сокращен на 8,5%, сообщил в понедельник глава американского космического агентства Билл Нельсон.

NASA получит финансирование в размере $24,9 млрд вместо запрошенных $27,2 млрд, сказал он, выступая на конференции по перспективам развития агентства в условиях нового бюджета.

Под сокращения, в частности, попадают программы планетарных исследований, в том числе Луны и Марса.

По его словам, "в 2025 финансовом году планируется увеличение бюджета до $25,4 млрд, что на $0,5 млрд больше, чем в текущем финансовом году".

В 2026-м финансовом году, который начнется в октябре следующего года, NASA будет добиваться выделения еще больших средств, заявил он. Это, подчеркнул Нельсон, необходимо "для обеспечения нашей работы по возвращению человека на Луну и затем, чтобы добраться до красных песков Марса".

Между тем заместитель главы NASA, начальник управления миссий исследовательских систем Кэтрин Кернер указала, что бюджет все равно создает потенциал для продолжения планетарных миссий. "Мы как никогда близки к возвращению человека на Луну. И этот бюджет обеспечивает возможность по созданию долгосрочного присутствия там для научных исследований и разработки возможностей для отправки первых людей на Марс", - сказала она.

"Первый полет космического корабля Orion с астронавтами на борту (вокруг Луны), планируется в осуществить в следующем году", - отметила она. По ее словам, "в рамках лунной программы Artemis человечество впервые за полвека сможет посмотреть на обратную сторону Луны".

Кернер сообщила, что вместе с новыми партнерами из частного сектора будет реализована миссия по посадке человека в районе южного полюса Луны - региона, который люди никогда ранее не видели. Кроме того, совместно с международными участниками продолжится работа по созданию окололунной станции, подчеркнула она.