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Финансирование NASA в текущем году сокращено на 8,5%

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Согласованный Конгрессом США бюджет NASA на текущий год будет сокращен на 8,5%, сообщил в понедельник глава американского космического агентства Билл Нельсон.

NASA получит финансирование в размере $24,9 млрд вместо запрошенных $27,2 млрд, сказал он, выступая на конференции по перспективам развития агентства в условиях нового бюджета.

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Под сокращения, в частности, попадают программы планетарных исследований, в том числе Луны и Марса.

По его словам, "в 2025 финансовом году планируется увеличение бюджета до $25,4 млрд, что на $0,5 млрд больше, чем в текущем финансовом году".

В 2026-м финансовом году, который начнется в октябре следующего года, NASA будет добиваться выделения еще больших средств, заявил он. Это, подчеркнул Нельсон, необходимо "для обеспечения нашей работы по возвращению человека на Луну и затем, чтобы добраться до красных песков Марса".

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Между тем заместитель главы NASA, начальник управления миссий исследовательских систем Кэтрин Кернер указала, что бюджет все равно создает потенциал для продолжения планетарных миссий. "Мы как никогда близки к возвращению человека на Луну. И этот бюджет обеспечивает возможность по созданию долгосрочного присутствия там для научных исследований и разработки возможностей для отправки первых людей на Марс", - сказала она.

"Первый полет космического корабля Orion с астронавтами на борту (вокруг Луны), планируется в осуществить в следующем году", - отметила она. По ее словам, "в рамках лунной программы Artemis человечество впервые за полвека сможет посмотреть на обратную сторону Луны".

Кернер сообщила, что вместе с новыми партнерами из частного сектора будет реализована миссия по посадке человека в районе южного полюса Луны - региона, который люди никогда ранее не видели. Кроме того, совместно с международными участниками продолжится работа по созданию окололунной станции, подчеркнула она.

NASA НАСА США
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