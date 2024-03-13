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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:07

Байден поручил Блинкену решить вопрос о выделении Украине помощи на $126 млн

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Бликену определить важность для национальной безопасности США выделения Украине до $126 млн помощи, сообщил Белый дом.

"Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия (...), чтобы определить, важно ли для интересов безопасности Соединенных Штатов предоставление помощи Украине до $126 млн", - говорится в тексте опубликованного на сайте Белого дома меморандума Байдена.

Ранее сообщалось, что США направят Киеву новый пакет военной помощи на сумму $300 млн.

"От имени президента США Джо Байдена я объявляю о чрезвычайном пакете помощи в области безопасности на сумму $300 млн, в него войдут вооружение и оборудование", - сказал на брифинге во вторник советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

В то же время Байден заявил журналистам, что нового пакета военной помощи Украине на сумму $300 млн недостаточно.

"Того, о чем мы объявляем сегодня, недостаточно", - цитируют Байдена журналисты президентского пула.

"Конгресс должен принять двухпартийный законопроект о национальной безопасности сейчас", - отметил президент США, имея в виду запрос о дополнительном финансировании Украины, Израиля и Тайваня, против которого выступили республиканцы палаты представителей.

Он призвал законодателей действовать, "пока не стало слишком поздно".

Джо Байден Энтони Бликен США Украина
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