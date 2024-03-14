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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

Демократы в Палате представителей США требуют рассмотреть законопроект о помощи Украине

Демократы в Палате представителей США требуют рассмотреть законопроект о помощи Украине
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон
Фото: Kent Nishimura/Getty Images

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Ряд конгрессменов-демократов потребовали от спикера палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона вынести на голосование ранее принятый сенатом законопроект об иностранной помощи, который включает выделение средств Украине, сообщает The Hill.

Это связано с тем, что "нехватка боеприпасов и оружия на Украине позволила России (...) набрать обороты", отмечает издание.

"Законодатели утверждают, что ухудшение военной ситуации на Украине может привести к тому, что американские войска в конечном итоге будут введены в действие, заявляя, что президент России Владимир Путин не остановится на Украине", - говорится в публикации.

Так, сенатор Ричард Блюменталь заявил журналистам: "И мы будем истекать кровью и умирать вместе с нашими войсками на поле боя в Европе, если мы не сможем дать Украине то, что ей нужно, потому что Путин будет продолжать действовать".

"Моя просьба к спикеру: дайте проголосовать. (...) Делайте свою работу, позвольте палате представителей проголосовать так, как мы голосовали в сенате, и результат будет таким же, как в сенате - подавляющее двухпартийное большинство", - заявил он.

С аналогичным требованием выступили член палаты представителей от Демократической партии Роза Делауро, ряд других законодателей-демократов, а также лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл.

Как пишет The Hill, демократы рассматривают вопрос о применении так называемой петиции об увольнении - маневра, который позволяет рассматривать законопроекты в особом порядке. Но, чтобы задействовать этот механизм, нужны голоса всех конгрессменов-демократов и не менее четырех голосов членов палаты представителей от Республиканской партии.

Сенат одобрил пакет экстренных расходов на сумму $95 млрд в феврале. Пакет включает $60 млрд для помощи Киеву, а также средства для Израиля, Тайваня и гуманитарной помощь палестинцам в Газе. Джонсон отказался рассматривать его, требуя, чтобы демократы сначала поддержали жесткие реформы в иммиграционной политике США.

Конгресс США Майк Джонсон Украина
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