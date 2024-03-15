Оппозиция во Франции раскритиковала интервью Макрона с заявлениями в адрес РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Основные политические силы Франции, за исключением президентской партии, сочли интервью Эммануэля Макрона о позиции по отношению к РФ и Украине слишком воинственным, несмотря на его попытку успокоить тем самым общественное мнение, пишет Le Figaro.

Французский президент в четверг вечером дал интервью телеканалам TF1 и France 2, в котором заявил, что Франция "будет готова ответить в случае эскалации со стороны России".

Макрон пока не считает, что сейчас ситуация на Украине требует направления туда французских войск, но не исключает такого решения. "Мы не уверены, что сделаем это. Мы в настоящее время не в той ситуации, но не исключаем сейчас такой вариант", - заявил Макрон. "Я признаю, что допускаю такую возможность", - подтвердил президент.

Председатель правоцентристской партии "Республиканцы" Эрик Сьотти дал понять, что тон, взятый президентом, указывает на его желание поправить положение своей партии ввиду выборов в Европейский парламент. Политик написал в сети X: "Хочет ли он вести войну с Россией или занять политическое пространство в разгар европейской кампании?" Сьотти добавил: "Поддерживать Украину - да. Раздувать угли потенциального мирового конфликта в предвыборных целях - нет".

Глава националистической партии "Национальное объединение" Жордан Барделла выступил против заявлений Макрона с похожими аргументами, раскритиковав использование "болезненной темы" событий на Украине "во внутриполитических целях в разгар выборов".

Он считает, что такие "легкомыслие, безответственность и цинизм достаточны, чтобы обеспокоить французов".

В лагере крайне правых Марион Марешаль, возглавляющая избирательный список партии "Отвоевание", поделилась впечатлением, что президент Франции "играет в войну, как в Playmobil".

Не оставили без внимания высказывания президента и левые политики. Представитель "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон предупредил Макрона: "Если мы будем разжигать войну, мы в итоге устроим ее сами. Те, кто хочет мира, готовят мир. Он этого не делает".

Выразили свою обеспокоенность и "зеленые". "Макрон не успокоил. На самом деле Франция дипломатически изолирована", - заявила национальный секретарь партии "Европа-экология-зеленые" Марин Тонделье.

Лидер Французской коммунистической партии Фабьен Руссель указал на "доведенные до предела безответственность и цинизм" слов президента. По мнению Русселя, глава государства был бы "готов объявить войну России", чтобы "скрыть свой провал во Франции".