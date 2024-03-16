Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Бывший вице-президент США Пенс не поддержит Трампа на президентских выборах

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Майк Пенс, бывший вице-президентом США в период нахождения Дональда Трампа в Белом доме, отказался поддерживать его на президентских выборах 2024 года.

"Это не должно стать сюрпризом, в этом году я не поддержу Дональда Трампа", - сказал Пенс в интервью телеканалу Fox News. Он намеревался побороться за право выдвижения кандидатом в президенты от республиканцев, но снял кандидатуру еще до начала внутрипартийных выборов.

По словам Пенса, он чрезвычайно гордится достижениями и своими, и Трампа в период нахождения у власти, однако теперь, по его словам, между ним и Трампом существуют глубокие разногласия.

Пенс отказался сообщить, за кого будет голосовать на президентских выборах 2024 года, но четко заявил, что это будет не Байден. "Я бы никогда не проголосовал за Джо Байдена, я - республиканец", - сказал он.

США Джо Байден Майк Пенс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Что случилось этой ночью: суббота, 16 марта

Boeing американской авиакомпании потерял в полете часть обшивки

Boeing американской авиакомпании потерял в полете часть обшивки

Один человек пострадал при обстреле ВСУ белгородского села Заречье-1

Шольц отказался приравнивать помощь Киеву к войне с Россией

Шольц отказался приравнивать помощь Киеву к войне с Россией

Путин заявил о попытке Украины ударами по приграничным областям сорвать голосование

Рестораны McDonald's по всему миру столкнулись с системными сбоями

К Clearstream в российские суды подали иски на 74 млн евро

К Clearstream в российские суды подали иски на 74 млн евро
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });