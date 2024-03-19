В Пекине уверены в способности экономики Китая вырасти на 5% в 2024 году

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Китай располагает условиями, необходимыми для достижения намеченной на 2024 год цели роста экономики примерно на 5%, заявила официальный представитель Государственного статистического управления (ГСУ) Лю Айхуа. Эту задачу она считает вполне осуществимой благодаря прилагаемым усилиям, сообщает агентство "Синьхуа".

Хотя обстановка для экономического развития остается сложной, фундамент национальной экономики КНР стабильно улучшается, а позитивные факторы, стимулирующие восстановление и рост экономики, продолжают накапливаться и усиливаться, сказала Лю Айхуа на пресс-конференции.

Статданные за январь-февраль говорят о хорошем начале года, что закладывает благоприятную основу для экономического развития на целый год, отметила она.

Ожидается, что более значительную роль в восстановлении экономики сыграют такие меры государственной поддержки, как продвижение модернизации различных видов производственного и сервисного оборудования, стимулирование приобретения товаров по схеме трейд-ин, а также выпуск сверхдолгосрочных специальных гособлигаций.

Тем не менее, подчеркнула Лю Айхуа, все еще есть множество внешних факторов нестабильности и неопределенности, внутри страны также наблюдается ряд проблем, что требует дальнейшего укрепления фундаментальных основ для восстановления и улучшения экономики.

Как сообщалось, промышленное производство в Китае в январе-феврале увеличилось на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, по данным ГСУ. Таким образом, темпы роста ускорились по сравнению с 6,8% в декабре и стали максимальными почти за два года.

Розничные продажи в январе-феврале увеличились на 5,5% в годовом выражении после подъема на 7,4% в декабре, сообщило ГСУ. Рост был отмечен по итогам тринадцатого месяца подряд.

ГСУ традиционно публикует экономические показатели за январь-февраль вместе, чтобы избежать искажения данных с учетом длительных праздников по случаю Нового года по Лунному календарю, которые могут попадать как на январь, так и на февраль.