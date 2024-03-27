Армения не присоединилась к заявлению ПА ОДКБ с осуждением теракта в Crocus

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Ереван не присоединился к заявлению Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ с осуждением теракта в Crocus City Hall, поскольку Армения заморозила свое участие в ОДКБ, заявила в среду "Интерфаксу" пресс-секретарь спикера парламента республики Нелли Гулян.

"Делегация парламента Армении не присоединилась к заявлению Парламентской ассамблеи ОДКБ с осуждением теракта в Crocus City Hall, - сказала она.

По словам Гулян, со стороны ПА ОДКБ Армении поступило предложение присоединиться к заявлению. "Мы не присоединились, поскольку заморозили наше членство в ОДКБ. Причина в этом", - пояснила она.

Со своей стороны премьер-министр Армении Никол Пашинян спустя несколько часов после теракта в Crocus City Hall направил телеграмму с соболезнованиями президенту РФ Владимиру Путину.

"С искренним сопереживанием воспринял трагическую весть о террористическом акте в Москве, унесшем жизни невинных людей. Армения решительно осуждает это бесчеловечное преступление против мирных граждан. Выражаю Вам глубокие соболезнования", - говорилось в послании Пашиняна, опубликованном на сайте армянского правительства.

"Скорбим вместе с народом России и обращаем слова сочувствия и поддержки семьям и родным погибших, понесшим невосполнимую утрату", - добавил Пашинян.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" и оркестра "Таврический" в подмосковный концертный зал Crocus City Hall ворвались мужчины в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу. Позже в здании начался пожар. СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

По состоянию на вечер вторника сообщалось, что в результате теракта погибли 139 человек, еще порядка 200 пострадали. 27 марта стало известно, что в больнице скончался еще один пострадавший.